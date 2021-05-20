富商翁茂鍾的筆記本記載與多名司法人員涉不當宴飲，高檢署追查認為銀行經理諸慶恩案疑有冤情，日前聲請再審，但高等法院以諸已病故為由裁定駁回。高檢署20日提起抗告，指高院裁定已違背「誤判零容忍」的再審制度意旨，盼最高法院撤銷，以平抑冤屈。

高檢署認為，高院裁定有訴外裁定、違背論理法則、裁定不載理由、理由矛盾及應調查之證據未予調查等諸多違背法令情事。高院駁回再審聲請，未就高檢署提出的理由、聲請調查的證據說明不採的原因，因此提起抗告。

高檢署說，根據最高院先前的裁定見解，認為《刑事訴訟法》關於聲請再審的規定，是彰顯「誤判零容忍」的堅持與救濟，如果有人蒙冤受屈，國家當盡一切力量給予救濟。受判決人對於有罪確定判決仍感冤抑，出於「在哪裏跌倒，就從那裏站起」的心願，依循司法再審途徑請求救濟，法院沒有理由將之拒於門外。

高檢署並說，諸慶恩案未獲得公平、公正、公開、透明的審判，被高院判決有罪後深感冤抑求救無門，無奈之下僅能請求檢察官上訴，最終卻因諸死亡，最高院判決不受理，致未能取得無罪判決，高院如今駁回再審聲請，顯然違背「誤判零容忍」的意旨。

高檢署說，法院作為國家司法機關，應有「保障民權乃司法之天職」的認知，積極承擔審判職責，貫徹保障人民權益，企盼最高院撤銷高院裁定，以平抑冤屈。

(中時 )