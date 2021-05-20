工業電腦廠磐儀(3594)2021年營運狀況回升，首季淡季營運雖轉虧，但虧損幅度年減達7成。公司日前宣布打入醫療即時檢驗（Point of Care, POC）市場、取得歐美大型長期合作專案，有助未來業績貢獻成長，看好今年營運表現逐季向上。

磐儀股價10日觸及32.95元、創2017年9月中以來近3年8個月高點，隨後跟隨台股一路重挫，17日下探22.3元、創去年8月底以來近9月低點，5天急跌達32％。近日明顯止跌反彈，今日續量增飆升8.64％至27.65元，截至午盤維持逾6％漲幅，領漲工業電腦族群。

磐儀因近日借券賣出成交量占比達注意交易資訊標準，公司依規定公布自結財報，2021年3月合併營收1.21億元，月增達47.57％、年增達12.84％，稅後淨利0.3億元、年增達2.75倍，每股盈餘（EPS）0.42元、優於去年同期0.12元。

累計磐儀首季合併營收3.01億元，季減26.52％、年增6.78％，營業虧損0.11億元，較去年第四季轉虧、但虧損幅度年減16.44％。配合業外轉虧為盈，歸屬母公司稅後虧損850萬元、每股虧損0.12元，雖較去年第四季獲利約100萬元轉虧、但虧損幅度年減達7成。

磐儀4月自結合併營收1.34億元，較3月1.21億元成長達11.09％、較去年同期1.33億元成長1.43％，登上今年高點、為僅次於2014年的同期次高。累計前4月合併營收7.27億元，較去年同期4.15億元成長4.21％。

磐儀日前宣布，公司結合聯發科AI晶片及資源成功打入POC市場，並拿下歐美大型長期合作專案，訂單能見度高，有助公司未來業績貢獻成長，並將與聯發科深化合作，共同精耕POC市場、擴大市占率。

磐儀表示，新冠肺炎疫情加速全球智慧醫療應用導入進度，今年POC產值約達450億美元。磐儀醫療解決方案結合聯發科AI晶片及手持檢測儀，提升設備行動性與智慧性，並協助客戶取得FDA認證，歷經2年努力已取得歐美大型專案訂單並陸續出貨，長期規模估逾萬台。

磐儀表示，智慧醫療向來是公司重點發展的主要領域之一，POC設備及防疫等智慧醫療應用需求增加，帶動整體智慧醫療出貨動能優於預期。預期此系列產品將成為與聯發科強化技術合作及業績成長的新動能，在醫療占比提升下，看好營收及獲利有望逐季向上。

(時報資訊)