《商情》交投震盪 大阪橡膠逆勢轉揚 12:342021/05/20 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到中國下令加強管理，以遏制商品價格不合理飆漲，致上海期膠開盤跌近1%，延續前一日跌勢，而大阪期膠也呈震盪走勢，因技術性買盤回補，推升上海和大阪橡膠期貨同步反彈上漲。 周四(5/20)截至台北時間12:00止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標10月期貨上漲1.6日圓，報每公斤247日圓，較開盤飆反彈近1.1%，；另外，上海期貨交易所9月橡膠期貨漲25元人民幣，報每噸13345元人民幣，較開盤反彈逾1%。(商品行情網) 《商情》逢低回補 亞洲橡膠止跌反彈 《商情》現貨走強支撐 大豆和玉米收揚 (時報資訊) #大阪 #橡膠 #開盤 #期貨 #期膠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元走軟 紐約棉花收漲 10:012021/05/18 財經 《台北股市》上下「疫」條心 台股拚否極泰來 10:522021/05/17 財經 《其他電子》鴻海站穩百元關 外資看後市不變 10:352021/05/18 財經 《商情》美元走軟 支撐紐約期金漲至4個月高點 10:012021/05/18 財經 《期貨》重砲空襲 台指期開盤殺跌583點 09:102021/05/17 財經 《盤中解析》雙北停課多頭驚 生醫強撐場 12:002021/05/17 財經 航海王回來了 貨櫃三雄齊攻漲停 11:302021/05/18 財經 《期貨》甩開疫情隱憂 5月台指期開盤大漲300點 09:102021/05/18 財經 2021大阪、京都住宿新選擇 近畿地方新飯店一把抓 09:242021/05/18 生活 《期貨》期貨如期開盤 做好風險控管 08:532021/05/17 財經 國際油價反彈 連動原油正向ETF大漲 13:112021/05/17 財經 財經熱門新聞 E組注意！今用電拉警報 台電更改停電排序 - 財經 兇猛疫情燒向金融業 5金控1銀行淪陷 - 財經 外資大賣走人台幣升轉貶 - 財經要聞 - 工商時報 三級警戒期間 網路銀行轉帳手續費全免 ATM減2元 - 財經 - 工商 《台北股市》外資狠砍16檔半導體目標價 台積電、聯發科都中槍 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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