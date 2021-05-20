受到中國下令加強管理，以遏制商品價格不合理飆漲，致上海期膠開盤跌近1%，延續前一日跌勢，而大阪期膠也呈震盪走勢，因技術性買盤回補，推升上海和大阪橡膠期貨同步反彈上漲。

周四(5/20)截至台北時間12:00止，大阪OSE交易RSS3天然橡膠指標10月期貨上漲1.6日圓，報每公斤247日圓，較開盤飆反彈近1.1%，；另外，上海期貨交易所9月橡膠期貨漲25元人民幣，報每噸13345元人民幣，較開盤反彈逾1%。(商品行情網)

(時報資訊)