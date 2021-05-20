視訊大廠圓剛(2417)去年疫情以來，業績表現都被疫情給「催熟」。圓剛歷經5年虧損，2018年圓剛開始因為直播盛行止虧。去年則更在疫情帶動遠距商機，圓剛營收大爆發，達70.26億元，創歷史新高，年成長139.26%。今年前4月營收續旺，累計營收17.5億元，亦創同期新高，年增近8成。

圓剛日前也公告首季EPS為0.46元，毛利率53%，營益率為18.05%。

圓剛以賣電視盒、電視卡起家，後來轉型做影像擷取卡、個人及辦公室視訊、遊戲和直播機。歷經5年虧損，最新《天下》2000大調查，其中圓剛(2417)排名是製造業第402名，這也是圓剛歷年來最好的名次。同時天下也獨家評選「韌性企業200強」，圓剛獲評選為全年成長Top100的第三名。所謂「韌性企業」？就是把壞事變助力！在逆境之中，反成贏家。

根據知名管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）定義，韌性（Resilience），是從困難中快速恢復的能力。而韌性企業指的是，組織不但能預測、應對並適應環境變化活下去，還能在逆勢中成長。尤其現在黑天鵝頻傳，變動成為新常態，韌性這種管控風險的觀念，已經愈來愈能被接受，進一步打造在危機中成長的能力，更成為企業未來最重要的課題。

(時報資訊)