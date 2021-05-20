在隔夜美股收低拖累下，20日日股也疲弱表態。日經指數早盤收28,030.46點，下跌13.99點或0.05%。東證指數則收1,896.33點，上漲1.09點或0.06%。

Pictet資產管理認為，在大多數企業前景不確定因素增多下，日股觀望氣味濃。目前日本接種率過低，現在奧運是否可如期舉辦也影響著市場信心。

隔夜美股收低，不過，日本晶片業者因費城半導體指數走高而上漲，東京威力科創漲1.58％，愛德萬測試漲2.63％。

旗下有Uniqlo平價服飾品牌的速銷則跌0.94％，因有消息傳出，Uniqlo商品於元月份被美國海關扣留，因疑似使用中國大陸新疆棉來製作服飾。同時，擁有無印良品品牌的競爭同業Ryohin Keikaku也跌1.47％。

太陽誘電漲4.68％，是日經表現最好的一檔，其次是世尊信用卡漲3.99％，阿爾卑斯電器漲3.29％。

過去一個月大漲的鋼鐵業者卻走跌，JFE控股跌4.57％，日本製鐵也跌4.85％。

(時報資訊)