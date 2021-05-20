中天主播鄭亦真用照片帶大家旅行。(中天新聞提供).

鄭亦真用照片帶大家旅行。(中天新聞提供)

鄭亦真用照片帶大家旅行。(中天新聞提供)

「漢堡主播」鄭亦真每周二下午4點主持的《真心話大冒險》，邀專家一同解析國際時事，也因疫情關係，節目直播過程主播與來賓除了全程戴上口罩，中間也加了透明隔板，對於這項貼心設計，鄭亦真直呼：「人與人之間最美的距離就是要像我們這樣。」

疫情緊繃，中天電視除了棚內主播戴口罩播報之外，主播同仁的座位也採取分艙辦公的安全措施，新聞工作樓層，更採取動線分流規劃，降低同仁在辦公室內行進間的接觸密度。而主播盧秀芳也成為主播組防疫先鋒，規範來賓化妝流程以及設置來賓專屬防疫休息區，提升防疫規格。

疫情期間，民眾在家透過節目，就能掌握國內外疫情新聞，主播鄭亦真在主持的《真心話大冒險》提到國際現況，歐美疫情逐漸趨緩，但東南亞眾多國家疫情卻升溫，其中包括「防疫模範生」新加坡、越南接連失守，其中新加坡有民眾雖接種完兩劑疫苗，仍感染新冠病毒，原因主要與印度傳出來的英國變種病毒株有關，而這類變種病毒，也使得疫情在人與人之間傳播速度變快，新加坡因應疫情復燃，暫緩與香港之間的旅遊泡泡計畫。

除了星港之間暫緩旅遊泡泡，台帛旅遊泡泡也取消至6月8日，甚至國內也都不宜出遊，於是主播鄭亦真帶大家「線上出遊」，在她個人的社群平台舊照重發，貼出過去她曾去過的美好行程，用照片帶大家旅行，包括綠島的風景、墾丁的陽光等，加上鄭亦真的甜美笑容，讓人療癒。防疫期間要掌握更多國際時事，可鎖定每周二下午4點鄭亦真主持的《真心話大冒險》中天電視YouTube頻道https：／／www.youtube.com／user／ctitv。

(中時 )