中市草悟道今天出現19人戴口罩聚集，警方獲報到場處理，全部函送裁處。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

全國疫情進入第三級警戒，中市草悟到今天上午出現民眾聚集，台中市第一警分局民權派出所上午9時許接獲報案後，派員前往處理，現場共有19名年輕人在場疑似在開會，雖都有配帶口罩，但已違反疫情第三級警戒，室外不得有10人以上聚會規定，依違反《傳染病防治法》將19人函送台中市府衛生局裁處。

台中市民權派出所所長劉松吉表示，今天上午9時46分接獲通報，派員到場發現有19名年齡約20歲至30歲不等年輕人在場，均有配戴口罩、穿著上班族服裝聚集，疑似在開會聊天。警方到場勸導表示，目前已經有很多人染疫，在防疫期間一切都是為了安全，為保障他們及家人的安全，希望他們不要群聚。

現場19人也從善如流，警方進行蒐證、並逐登錄19名違規者資料，將函送台中市府衛生局依職權裁處。警方呼籲，目前全國進入疫情第三級警戒，規定停止室內5人以上、室外10人以上聚會，呼籲民眾要遵守規定，以免受罰。

(中時 )