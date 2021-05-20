疫情嚴峻，全國疫情升至三級管制，室外不戴口罩都要開罰，最高至1.5萬。三重區一名工人19日未戴口罩在工地吸菸，警方依法開罰，事件曝光後引發網友討論，有人認為警方執法太嚴格，也有人支持「因為病毒不挑人」；衛生局表示，一切以防疫為優先，只要民眾在戶外把口罩拿下來，都可以依法開罰3千元至1萬5千元，呼籲民眾勿以身試法。

據悉，三重警分局光明派出所警員，19日巡邏至中華路76巷內工地室外時，一名28歲陳姓工人在工地的戶外空間未戴口罩抽菸，警方於是上前抄錄資料，並依傳染病防治法規定通報衛福主管機關裁罰。

有網友將事件PO在臉書社團《台灣新聞記者聯盟資訊平台》，指出「請大家注意安全！疫情期間警察可以進工地抓未戴口罩者會被開罰3000元以上至1.5萬元以下罰款。照片在新北資訊來自Line」引起網友們留言討論。

有網友們支持表示，「病毒才不會管你是在什麼地方，做甚麼工作，只要是人，它就有辦法讓你中標」、「罰得很好」、「辛苦工人了」；也有網友認為警方執法太嚴格，覺得「大熱天要怎麼呼吸」，更調侃警方「沒戴工程帽的警察在工地裡對沒戴口罩的師傅開單？」、「警方違法在先」。

新北市衛生局表示，疫情嚴峻，目前全國都進入三級管制，一切以防疫為優先，不論是在戶外吸菸、吃東西，只要民眾把口罩拿下來，都可以依法開罰3千元至1萬5千元，呼籲民眾勿以身試法。

(中時 )