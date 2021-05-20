廠外台1線旁的水溝都冒出火花。（張毓翎攝）

台南市新營區生泰合成工業今早6點16分發生大火，4座製作西藥原料的廠房全部付之一炬，還蔓延隔壁母公司生達製藥的1座廠房，黑煙還飄到嘉義縣水上鄉、鹿草鄉等地，大火延燒2個多小時才獲撲滅。

消防人員今天上午6點16分獲報到場，現場濃煙蔽天，間續夾雜著爆炸聲，連廠外台1線旁的水溝都冒出火花，有民眾驚呼，天空烏雲密布，以為下雨了，後來才知道是火災。

消防局表示，生泰F廠先是起火後，又因瓦斯外洩，火勢瞬間吞噬其他C、D、E3座廠房，再延燒到後方生達製藥1座廠房，消防局先請瓦斯公司先把管線關閉，未波及附近民宅。

台南市政府環保局副局長侯俊彥指出，所幸生達化工放置毒性物質的倉庫，離現場有30公尺，未受波及。

生泰合成工業公司董事長蕭振明表示，早上6點15分有2名員工工作完成後，正要收拾發現突然起火，趕緊逃出廠外，守衛見狀也立即報警。公司主要生產胃腸藥、肌肉鬆弛劑、局部麻醉劑，以外銷為導向，財損尚待估計。

(中時 )