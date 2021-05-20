疫情來勢洶洶，每天在外奔波、與店家、民眾接觸頻繁的外送員，若再不打疫苗做防護，可能成為傳播病毒的媒介；foodpanda 宣布，即刻提撥 1000 萬元預算，向中央疫情指揮中心喊話，「將雙北外送員列為優先接種疫苗的施打對象」，而這1000萬元預算，就是公司全額補助雙北地區外送夥伴接種 COVID-19 疫苗的費用。

foodpanda 向政府喊話，希望在疫苗分配上，可將在疫情期間接觸民眾機率極高的外送夥伴列入優先施打對象之一，期許今年第3季前，風險較高的雙北外送夥伴，全數能優先完成疫苗接種，foodpanda願意自費，而相關補助資訊將於近期另行公告。

foodpanda 台灣區董事總經理方俊強表示，面對百年防疫戰，長者照護及幼兒教養等照顧功能幾乎全數回歸家庭，不便外出採購的家庭或獨居者等，外送成為其重要維生系統的一環，為確保店家、外送夥伴、消費者三方運送鏈的健康安全，是企業應盡的責任和義務，目前已向相關單位表達訴求，希望能儘速為 foodpanda 外送夥伴爭取施打自費疫苗，和大眾共同攜手度過難關。

foodpanda 積極推動「無接觸送餐」，於 app 介面提供無接觸外送選項，並預設開啟，同時呼籲消費者多以線上刷卡方式訂餐並落實無接觸外送。

(中時 )