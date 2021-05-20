太康精密20日申請登錄興櫃股票 12:432021/05/20 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心20日表示，太康精密（6833）已在20日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，太康精密成立於2002年1月間，為上市電子零組件廠信邦電子的轉投資事業。太康精密董事長兼總經理為葉辛池，主要經營業務是各式連接器及零組件之批發，及電子材料零售等業務，送件時資本額為3億5,000萬元。太康精密2020年業績，營收12億1,340萬元，稅前盈餘2億1,949萬元，每股盈餘6.33元。 櫃買中心永續發展債券專板 18日正式啟動 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 (工商 ) #太康 #精密 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 #產業別 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 防疫不掉棒 兆豐證升級防疫 12:012021/05/18 財經 百貨同心防疫 營業時間調整 04:102021/05/18 時尚消費 《櫃買市場》1股1權證 18日起預收款券管制撮合 08:192021/05/18 財經 破天荒 所得稅臨櫃服務全面喊停 04:102021/05/17 財經焦點 玉山 推外幣匯入大額線上解款 04:102021/05/18 金融．稅務 《櫃買市場》早盤虛累累 櫃買喊話：上櫃基本面佳 10:012021/05/17 財經 《金融》三大法人轉買超 金管會強化2措施 10:012021/05/18 財經 各項指標亮眼 上櫃股票具長線投資價值 20:282021/05/17 財經 《晨間解盤》先止穩 再佈局(日盛投顧提供) 09:142021/05/18 財經 高端疫苗股票、M31凱基0A購01權證 5／18起預收款券 21:142021/05/17 財經 財經熱門新聞 E組注意！今用電拉警報 台電更改停電排序 - 財經 兇猛疫情燒向金融業 5金控1銀行淪陷 - 財經 外資大賣走人台幣升轉貶 - 財經要聞 - 工商時報 三級警戒期間 網路銀行轉帳手續費全免 ATM減2元 - 財經 - 工商 《台北股市》外資狠砍16檔半導體目標價 台積電、聯發科都中槍 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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