櫃買中心20日表示，太康精密（6833）已在20日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，太康精密成立於2002年1月間，為上市電子零組件廠信邦電子的轉投資事業。太康精密董事長兼總經理為葉辛池，主要經營業務是各式連接器及零組件之批發，及電子材料零售等業務，送件時資本額為3億5,000萬元。太康精密2020年業績，營收12億1,340萬元，稅前盈餘2億1,949萬元，每股盈餘6.33元。

(工商 )