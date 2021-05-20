面對國內疫情嚴峻，本土確診案例連日暴增，許多公司企業上周開始啟動居家遠端辦公模式，不過一則以喜一則以憂，不少職員實行後大喊吃不消，在家上班沒有想像中愜意。日前就有網友在PTT抱怨，稱居家辦公反而容易被主管盯、分秒查勤，好比週一請特休，主管竟理直氣壯地打電話來說「你不是在家嗎？不能上網開會嗎？」超臨時的要求讓原PO甚是無奈，感覺在家就被定義很閒，能配合所有事，並直言「居家辦公是不是很容易被貼標籤？」

據PTT該則貼文，原PO認為防疫居家辦公反而比進公司還累，沒有隨時在線就會被質疑在偷懶，像每天上午7時，其手機通知就響個不停，必須立馬回報工作計畫與身體狀況，若回覆慢了，「將被各種追殺」。

不少人居家上班反而被公司盯更緊。（圖／PTT）

此外，原PO下班前還要不斷回覆今日工作進度，到了晚上，遇到各種突發狀況也會被要求秒回，種種比在公司還緊繃的現象，讓原PO不禁感嘆，在公司感覺都沒被逼這麼緊，明明居家辦公也沒在偷懶，卻時刻有被查勤的壓力，一秒都不敢鬆懈，加上原PO長官不斷重申「居家辦公不是放假」，只要有人沒秒回訊息，就會被質疑打混摸魚，這讓原PO忍不住上網貼文，好奇網友們的處境是否相同，還喊道「心已累，你各位勒？」

此文一出，隨即引發網友熱烈共鳴，許多人都覺得在家上班沒有比較悠哉，感覺更累了，並留言「WFH（work from home）我看每個人狀態都是綠色上線中，在辦公室上班反而一堆都離開或離線XD」，還要原PO忍著點，別衝動離職，因為「現在要離職，先做好失業半年以上的心理準備哦」，另有鄉民突破盲點，直呼這件事取決主管個性，表示「看老闆吧，我們同事居家辦公結果大家好像直接忘記他XD。」

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(中時新聞網)