台灣本土疫情爆發，連日確診個案破百，總和已超過千人，尤其雙北更淪為嚴重疫區，各大醫院的醫療量能備受挑戰，面對負壓隔離病床數吃緊，外界擔憂如果接下來重症患者爆量恐怕無病床可用。對此中華民國防疫學會理事長王任賢喊話指揮中心「台灣需要方艙醫院」，並表示醫院是用來收治病患提供診療服務，現在將確診病例安置在集中檢疫所於法不合，痛批衛福部長陳時中到現在都還沒有搞清楚方艙醫院的用途。

王任賢強調，建構方艙醫院不僅能夠收治輕症與無症狀患者，還具備集中隔離的功能，也是一個提升醫療量能最佳的選擇。王更進一步指出，新冠肺炎感染者有5到8成是無症狀或輕症感染，在確診病例不斷增加的情況下，如果按照過去的處置模式，將輕症患者也都收治在負壓隔離病房，會導致重症需要住院的病例以及新住院需要評估的病例，沒有辦法得到妥善的醫療照護。

專責醫院無法收治所有確診者，醫界提出輕症者可隔離在輕度醫療照顧的地方，例如方艙醫院，讓2成重症者有更好的醫療照顧。圖為台北醫學院附設醫院負壓隔離病房。（本報資料照片）

因應疫情新北市長侯友宜本來考慮籌設方艙醫院，但台北市長柯文哲認為現在蓋也來不及，要直接徵用大型旅館來收治新冠輕症患者。王任賢則提醒，倘若縣市政府想用大型收容場所或是防疫旅館替代，最好要先通過衛生局醫事課的審核，因為這些地方都不是醫院，病患住在裡面要是有個三長兩短，他可以立刻向衛生局檢舉，因為不在醫院裡的醫生都叫做密醫，從事醫療行為也是不合法的，如果出現問題恐怕造成中央跟地方之間的衝突。

王任賢完整影音訪談點此觀看

(中時新聞網)