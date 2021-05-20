本土疫情持續嚴峻，中央宣布聯手電信業者推出「簡訊實聯制」，民眾無論使用傳統或智慧型手機，皆可直接傳送簡訊至「1922」實聯登記。中市研考會指出，中市府以「台中e指通－數位市民虛擬卡」，落實民眾進入洽公場所登記，將與中央合作推廣「簡訊實聯制」，共同建立疫情防護網。

研考會主委吳皇昇說，面對嚴竣疫情，中央指揮中心於19日下午宣佈全國進入三級警戒。為讓民眾洽公時免重覆填寫資料，今年5月17日起民眾於中市新市政、陽明大樓及及各區圖書館等進入時，只要出示「台中e指通－數位市民虛擬卡」即可掃碼完成實聯登記。

吳皇昇指出，市府各主管機關將輔導協助民間業者與交通運輸申請。台中捷運首先於20日啟用簡訊實聯，交通局將協助公車及計程車業者接續執行，經發局則推廣簡訊實聯於列管行業，如夜市、市場、商圈、委外場館及市轄產業園區等，以完善疫情防護網。

吳皇昇表示，新市政及陽明服務中心因應疫情升溫，每個櫃檯設定現場人流上限，控管洽公人數，並嚴禁非洽公者逗留。書報雜誌區暫不借閱、不開放民眾入內休憩。中市府1999話務中心除現場正常排班人力外，另排備援值機人力，確保24小時服務不中斷。

各單位洽公場所部份，資訊中心說，原有出示「台中e指通－數位市民虛擬卡」掃碼登記的部份將維持運作，讓防疫實聯能同步提供中市其他公共服務，各局處機關也將增加簡訊實聯制供民眾自由選用。防疫期間盡量減少外出，降低染疫風險，保護自己也保護他人，一起攜手度過疫情！

(中時 )