柯瑞雖有37分精彩表現，可惜全場出現6次失誤，勇士慘遭湖人逆襲而落敗。(美聯社)

西區附加賽今天上演巔峰對決戲碼，詹姆斯率領的衛冕軍湖人迎戰史提芬柯瑞坐鎮的勇士，勇士一度靠著柯瑞上半場壓哨三分球，取得13分領先優勢，但湖人在第四節超前，終場前58.2秒詹姆斯投進超大號三分球，全場22分、11籃板、10助攻的大三元成績單，幫助湖人103比100逆轉勝，搶下西區第七張季後賽門票。

湖人三雄詹姆斯、安東尼戴維斯與薛洛德上半場手感全無，反觀勇士柯瑞、威金斯都有出色表現，一路取得領先優勢。

然而，勇士的失誤次數過多，湖人把握住機會逐漸縮小落後差距，第四節一舉扭轉超前。不過，四月與五月最佳球員得主柯瑞，連續得到5分，勇士再次領先。

關鍵時刻出現了，終場前58.2秒，詹姆斯成功拆炸彈，在槍響前於三分線外一大步倉促出手，球竟然破空入網，這一球讓湖人挑出落敗深淵，迎向勝利光明。

全場領先將近40分鐘的勇士，最終還是功虧一簣，幸好，他們還有一線生機，那就是後天與灰熊爭奪西區最後一席季後賽入場券。

詹姆斯是湖人能夠闖進季後賽的最大功臣，尤其是那記三分球更是本日最佳進球，大三元成績單則是錦上添花，安東尼戴維斯25分、12籃板，薛洛德12分，卡魯索14分。

柯瑞37分、7籃板、6記三分球，6次失誤讓他蒙塵，2014年選秀狀元威金斯貢獻21分，貝茲摩10分、5抄截，二年級生普爾10分。

(中時 )