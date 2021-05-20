路透報導，晶片大廠英特爾（Intel）19日（周三）申報文件顯示，該公司股東並未核准一項高層團隊的薪酬計畫。

此為5月13日英特爾年度股東會時所做的決議，採取不具約束力的建議基礎。

英特爾在聲明中表示，該公司長久以來採取論質計酬（pay for performance）的立場，意即高層須對業績結果負責，並且若能帶領企業持續展現強勁績效和創造股東價值，就會提供報酬獎勵。

英特爾近年打造最新製程技術面臨挑戰，在採更小且更快運算速度晶片競賽中落後對手超微與Nvidia。

(工商 )