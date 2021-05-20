金融業員工紛傳染疫，位於敦化北路的中國人壽總部大樓，20日亦證實其14樓有內勤員工染疫，中壽表示該員工工作性質單純，並沒有接觸客戶，且在職場均配戴口罩、體溫正常，目前已安排同層員工進行檢測、並立即居家不要外出，且19日已進行全棟大樓的清潔消毒。

金融業員工紛紛傳出疫情，中壽表示，是19日晚間接獲通報，14樓一位內勤員工檢測為陽性，這位員工工作性質單純，並無接觸客戶，均依規定於配戴口罩、量測體溫正常後，始進入職場，於職場內也全程配戴口罩，並做好相關防護措施。

中壽強調重視員工權益，以「保護員工安全」為優先原則，確保全體員工健康及客戶服務、業務，皆能持續營運，不受影響，在第一時間依照衛生主管機關指示，以嚴謹、審慎態度迅速進行相關處置及各項應變措施，

包括立刻安排同樓層員工進行檢測；通知同樓層員工返家不外出，並加強自我健康監測；19日晚間已經安排專業消毒廠商進行大樓全面性消毒。

因應這波疫情變化，中壽為維護員工健康安全，大幅提升員工居家辦公比例超過6成，異地辦公及原地辦公員工，也採取彈性上下班時間，藉由人員分流、分散，以降低感染風險。同時，提醒員工加強自我健康監測、定期回報，更提供公司醫師專屬諮詢專線，解決員工健康疑慮。

中壽強調將持續加強職場衛生及員工健康保護，並將配合政府政策積極努力做好防疫，呼籲員工做好自我健康照顧，祈願大家齊心團結，攜手共度難關，一起為台灣防疫盡一份心力。

(工商 )