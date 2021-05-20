當全台民眾被台劇「火神的眼淚」感動，感嘆消防員因勤務性質而無法好好相伴在家人身邊時，台北市政府為了消化近日暴增的新冠肺炎確診人數，消防局緊急救護科發出通報，竟要求4個高級救護分隊從19日晚間開始調整勤休制度，從勤一休一、變成勤二休一，不僅在嚴峻的疫情期間打亂了生活安排，還讓每天辛苦的勤務變得更加過勞。

對此，台北市消防局表示，由於昨天擔心可能會有更大量的確診者需要協助送到檢疫所或就醫，但經過上午開會討論，消防局啟動備援，也就是四個大隊除了高救隊以外，分別找2個分隊支援，另外協調義消、鳳凰志工負責較低風險的車輛清消勤務，預計下午就會通報恢復勤一休一。

消防局強調，目前會安排全市3分之2的救護車可以負責一般救護勤務、3分之1執行專責防疫勤務，但在這防堵疫情擴大的時刻，仍呼籲民眾要做好個人衛生防護工作、自主健康管理，盡量留在家裡避免外出，同時也應珍惜救護資源，把救護車留給更需要的患者。

台北市過去遇到新冠肺炎確診者的就醫情況時，都是由市府指定的防疫專責對，也就是永吉、建國、後港、忠孝等4個高級救護隊來負責，也讓4個分隊除執行防疫勤務外仍需進行OHCA（呼吸心跳停止案件）救護案件之外，每趟防疫勤務從載送確診、疑似到採檢，執行時間約1.5至2小時。

台北市政府設立高救隊，主要是為了建立起高品質的緊急醫療救護系統，所以成員都是高級救護技術員（EMT-Paramedic），不但可以在到院前執行預立醫囑、給藥，甚至遇到緊急情況時還可以對病人實施插管。但現在支援防疫勤務，不只是每個高救分隊要準備4車防疫救護，還要派出3人支援巴士防疫勤務。讓不少EMTP抱怨，「只是接送可以自行上下樓梯的輕症確診者，有必要動用到EMTP嗎」。

消防員權益促進會秘書長朱智宇表示，因防疫勤務須著防護衣、護目鏡等裝備完整防護，將造成出勤時會非常悶熱，也由於頻繁出勤，出勤人員幾乎長達數小時均包裹在防護衣中出勤，消耗大量體力與也容易因高溫造成人員脫水，若再縮短工作休時，將過度消耗專責隊人員，剝奪基本休息保障，更甚影響從事高風險之防疫勤務品質。

一名高救隊成員表示，這樣的調度是完全不合理的、把防疫勤務全部壓在這120個人身上，原本勤務、再加上防疫勤務已經非常辛苦，一下班就是回家睡到下午三、四點，現在又如何有體力再去負擔每次勤務從24小時變成48小時？「這是一個完全不考慮到消防人員疲勞的安排、非常不合理」，同時他也擔心這樣的疲勞會造成因工作而染疫的風險。

根據台北市政府消防局緊急救護科通報，「奉指揮官指示：因應防疫勤務需求，本局高級救護分隊自110年5月19日20:00起，服勤方式變更為勤二休一，請各大隊管控各高級救護分隊人力，調整服勤時間，以利防疫救護勤務派遣。 請救護科規劃高級救護分隊執勤勤務分配，除保留基本受理派遣、清消及指導一般分隊執行防疫救護勤務措施人員外，可供派遣執行防疫救護執勤之量能」。

另一名高救隊成員指出，上班上到一半，在晚上8時就接到通報說要改勤二休一，整個打亂了家人的安排，「原本預計8時下班就換我回去照顧停課的兩個小孩、讓太太回去上班，但現在全部都被打亂計劃了」，難道突然變更勤休制度不用討論、預先給緩衝嗎？大嘆北市府在防疫上好好用腦規劃，只想要把同一群人「吃到飽」，同時也擔心，如果這時候發生危急事件，恐怕也難抽出其他人力支援，影響台北市民的救護能量。

(工商 )