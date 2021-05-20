全國疫情警戒升至第三級，行政院今天宣布三級警戒期間本國網路銀行、行動銀行轉帳手續費全免，實體ATM手續費減2元，以避免群聚感染。

行政院長蘇貞昌也指示各相關部會全面盤點可以提供誘因、減少民眾群聚感染的措施。行政院發言人羅秉成在行政院會後記者會指出，金管會、中央銀行、財金公司和本國銀行，上午10點30分達成上述共識。

此外，行政院會也確認防疫升至第三級後，加強加嚴六大措施，包含：要求地方政府必須在確診六小時內，將確診患者依症狀分級，送至集中檢疫所或醫療院所。

集中檢疫所將轉型照顧輕症及無症狀確診者，擬再盤整增加約2,000間集中檢疫所。所有醫院依應變機制清出所有專責病室，今日可再開出225間，和平醫院納入專責醫院。

加速增設篩檢站，在熱區點增加篩檢站，請地方政府開設綠色通道，供有症狀者優先篩檢。持續擴充防疫旅館，全國使用率已達到59.6％，亟需持續擴充，以利下轉現行於集中檢疫所隔離／檢疫者。

每天召開全國防疫會議，整合防疫資源、檢視執行進度、駁斥錯假訊息，會後並即記者會澄清。

(工商 )