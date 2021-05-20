創意(3443)今(20)日舉辦股東會，通過每股配發現金股利5元，創意看好AI及5G Networking將是半導體長期的成長動能，在先進製程的比例增加、大陸半導體自製化等趨勢帶動，加上和台積電持續的緊密合作，創意預估今年為「獲利型成長」的一年，即獲利成長幅度會大於營收。

創意2020年全年營收135.69億元、年增加26.69%，創下歷史新高，全年稅後純益約8.5億元、年增加34.28%，每股稅後純益為6.34元，為歷史第三高；創意2020年毛利率為30%，較前一年度33%下滑，主要受策略性案件比重提高的影響。

創意去年持續投注大量研發資源在提供先進製程設計服務方案以及高階封裝技術和其相關IP研發上，長期往來客戶(持續提供穩健的營收及獲利，在高階製程進展方面，16/12奈米以下之高階設計服務專案營收占比較前一年度顯著提升，16/12奈米及7奈米設計服務專案進入設計定案(Tape-out)的數量逐步增加中，主要應用為AI、5G Networking。

創意持續和台積電有緊密合作，台積電(2330)InFO/CoWoS封裝技術推出晶片互聯IP「GLink」，已於去年第四季完成6奈米與7奈米矽驗證，可提供客戶完整的多晶片互聯解決方案，另外，結合台積電InFO/CoWoS封裝技術推出第二代5奈米晶片互聯IP「GLink 2.0」，已於去年第四季完成設計定案，預計於今年第三季完成矽驗證；另外，創意也在第一季完成用於3D SoIC的5奈米和7奈米GLink-3D IP驗證晶片設計定案。

總經理陳超乾表示，看好AI及5G Networking將是半導體長期的成長動能，創意仍會繼續投資先進技術，持續創造有別於競爭對手的差異化競爭優勢，創意設計並量產的晶片涵蓋眾多電子，多樣化的晶片生產有助於緩和需求的波動性，而全球ASIC市場需求持續受終端應多元化，加上大陸半導體自主化趨勢，以及先進製程比例持續成長，預計創意今年仍是「獲利型成長」的一年。

創意今日股東會也通過每股配發現金股利5元。

(時報資訊)