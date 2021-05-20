根據美國疾病管制與預防中心（CDC）周二公布的數據，目前美國已有60%的成年人至少接種一劑新冠肺炎疫苗。

距離7月4日國慶日還有六周時間，美國的疫苖接種工作又達到了新的里程碑。此前拜登總統設下的最新接種目標，是在7月4日之前讓70%的成年人至少接種過一劑新冠肺炎疫苖。

根據CDC的數據，目前美國約有48%的總人口已接種過一劑以上的疫苗，而約有38%的總人口已完成疫苗接種。

在18歲以上的人群中，已有至少60%接種過一劑疫苖，某些地區的接種率甚至更高。佛蒙特、夏威夷、麻州、新罕布什爾、康乃狄克、緬因和紐澤西等7州，有超過7成的成年人已至少接種過一劑。

根據聯邦數據，過去一周美國平均每日接種180萬劑新冠疫苗，與4月13日的高峰值（340萬劑）相比，持續處於下滑趨勢。

此外，根據約翰·霍普金斯大學彙整的數據，周二美國的新冠狀病毒確診數進一步下滑，以7日平均值來看，單日新增確診數約為31,200例，較前一周減少18%，而在1個月前，美國的單日平均確診數超過71,000例。

根據7日平均數據，目前美國單日染疫死亡人數為614人，自疫情爆發以來的累計染疫死亡人數已超過58萬7,000人。

(時報資訊)