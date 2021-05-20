圓剛(2417)宣布推出全新設計的智慧微型會議電話揚聲器- AS311，透過AI降噪及隨插即用等特點，為居家上班、線上授課提供了小巧且完整的音訊設備。自五月初台灣疫情升級，企業、學校與政府機關不敢輕忽大意，各大企業巨頭紛紛宣布員工居家上班，各級院校更已經停班至月底，在過往生活節奏被打亂的情況下，遠距上班及上課需求激增的情勢下，為居家上班、上課設計的個人設備，是必須要面對的課題。

AS311智慧微型會議電話揚聲器特有的AI降噪功能可以移除環境噪音，身處在小孩、貓狗吵鬧的家中，都可以讓對話能清晰傳達給對方；同時具有免驅動隨插即用的功能，安裝設定簡單，即使沒有技術背景，都可以輕鬆使用，有線傳輸更確保了電源供應以及通訊穩定。其優秀的收音與揚聲功能，即使在三公尺內自由移動也不會影響溝通，居家上班不必成天待在座位上，如果身處在狹窄的個人空間，透過回音消除功能，讓對方接收不受雜音干擾的音訊。

AS311為台灣製造，不只在品質上有所保證，所有保固、安裝和升級，也可以快速完成，作為專業視訊會議設備，AS311支援所有主流視訊會議軟體，包括Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Skype、Cisco Webex等。

(時報資訊)