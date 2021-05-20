國家政策研究基金會20日舉辦《新冠肺炎疫苗發展的瓶頸及解決之道（九）－防疫升級！社區感染連環爆》視訊座談會，多位專家學者認為現在應該加大快篩量能，不要在醫院設而是在社區設快篩站，保護基層醫護也攔阻疫情擴散。

中華民國基層醫療協會理事長林應然說，基層醫師希望社區有篩檢站，不要設在醫療院所；因為若是在醫療院所篩檢到陽性，醫院馬上要關門，醫護馬上要隔離。除非用唾液就可以篩檢，不是侵入性的捅鼻子，那就可以在醫療院所。他也建議，如果快篩跟PCR檢測的敏感度、特異性差不多，那就不要做費時費工的PCR了。

林應然說，醫護人員疫苗施打率只有1成多，雖然AZ又進來40萬劑，但醫護人員想打也不見得立刻打得到。他很希望醫護人員和高風險人員可以做高風險快篩，了解多少醫護有抗體。過去只有2個地方做過血清抗體檢測，一個是彰化，發現萬分之5有抗體；另一是台北榮總，發現萬分之8有抗體。但這畢竟是去年做的舊資料。

林應然說，醫療人員必須快篩，甚至每天篩；疫苗也應該趕快進來，讓醫護人員打。「如果醫護人員沒有抗體，又沒打疫苗，那很恐怖，簡直是叫他們赤手空拳去打仗。」

新光醫院副院長洪子仁表示，各醫院醫護人員打疫苗比率已經提高，像新光醫院已經有5成5，亞東醫院有7成。昨天有40萬劑疫苗來台，但是如果民眾搶打，像現在一天打3萬多劑，納一下子就打完了。

洪子仁說，台灣的疫苗真的太少，6月初一定要有疫苗進來。去年上半場台灣防疫很成功，但是下半場競爭的是打疫苗的速度。「蔡政府去年太輕忽疫苗，如果我們跟英美一樣，今年1月就有疫苗，把醫護人員、機場人員照顧好，現在還會有疫情嗎？」

洪子仁說，之前彭博社新聞寫台灣講防疫成功，現在卻是台灣太自滿。台灣之前防疫都是靠圍堵，但是現在面對的是英國變異株，像蘆洲獅子王、彰化葡萄媽媽，1人就可以傳給底下2、3波。

洪子仁認為，指揮中心整個思維要修正，重點不是疫調，而是由快篩在社區扮演重要角色。現在基層醫師很可憐，像案1217說去看病5次都沒查出確診，談話節目來賓就一直罵那位醫師；但洪子仁反問，現在基層醫師看診，每天有20萬病患是發燒、腸胃不適，哪有那麼大的能量篩檢？如果能在社區就把隱形傳播者或是確診者揪出，那就不會發生案1202（羅東遊藝場）、案1203（蘆洲獅子王）這種情況。

座談會主持人、國政基金會永續發展組召集人陳宜民則哽咽表示，基層醫護和機場人員非常辛苦，「但是無良政府不能保護他們。」如果今天基層醫師打過疫苗，就不需要另外設置採檢場所，疫情也不會走到現在這個地步。他整理出台灣目前做抗體快篩廠商有6家、抗原快篩8家，敏感性和特異性大多都超過9成。快篩不像是PCR檢測需要實驗室和人力，真的是現在很重要武器，有的不用捅鼻子，只要唾液檢測即可。

(旺報 )