考量目前疫情，為加強全民共同防疫，降低外出或臨櫃交易需求，金管會參考立法院財政委員會委員建議，於今日邀請中央銀行、財金公司及全體本國銀行召開線上會議，共同研商疫情期間減免或調降網路銀行(含行動銀行)及實體ATM轉帳手續費之可行性，以鼓勵民眾儘量運用線上金融服務。

金管會指出，這次會議減免銀行網路(行動)銀行及實體ATM跨行轉帳手續費獲與會金融機構支持，相關措施說明如下：

一、 實施日期：自即日(110年5月20日)起實施。倘銀行系統未及調整，得以退費方式辦理。

二、 實施期間：中央流行疫情指揮中心宣布全國任一縣市疫情警戒第三級以上期間。

三、 減免範圍：

（一） 全國民眾及機構法人透過網路銀行(含行動銀行)跨行轉帳(含繳稅費)手續費全部減免(含財金公司向金融機構收取之費用)。

（二） 實體ATM轉帳手續費減收2元(財金公司及金融機構各減收1元)。

四、 本案相關帳務及金融機構系統調整等後續事宜，請財金公司協調各金融機構配合辦理。

五、 宣導作業：請財金公司彙整各金融機構手續費減免情形，公告於財金公司官網周知社會大眾。

(中時 )