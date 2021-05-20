疫情擴散至金融業，目前有5金控1銀行淪陷，各家如臨大敵，渣打國際商業銀行開出金融業因應第一槍，除大幅提升員工居家辦公比重至6成，盡可能不要進辦公室了，如因業務需求無法在家上班，也可申請搭乘計程車通勤，減少接觸頻率，並提醒客戶多多使用數位平台辦理相關業務與交易，降低實體接觸風險。

渣打銀行總經理韓德聖指出，現階段首要任務是確保員工跟客戶的健康與安全。自去年疫情爆發以來，渣打銀行即由管理團隊直接統籌規畫防疫措施，密切關注疫情發展，並持續以最高標準落實，相關作法從未鬆懈。渣打銀行有相當完整的營運持續與備援計劃，有信心能陪伴員工與客戶，攜手度過挑戰。

因應疫情變化以及彈性工作需求，渣打銀行長期鼓勵同仁分散辦公或居家工作，同時透過內部通報系統，即時掌握員工情況，近來新冠肺炎疫情升溫，渣打銀行已禁止所有實體會議與跨城市差旅，並且大幅提升居家辦公比例，也因應居家辦公需求，在第一時間增加網路頻寬，提供員工關鍵時刻所需的軟硬體支援。截至今年5月中為止，渣打銀行全行後勤單位已有逾半數員工啟動居家辦公，雙北地區的比例則接近6成，將視疫情發展進一步再提高以保障員工健康。

渣打銀行全台分行、辦公大樓也定期安排消毒，確保工作場所安全。若員工因需隔離治療、檢驗產生相關費用，亦提供每日保險金最高新台幣2,400元之補助。且因應政府宣布全國各級學校停課，渣打銀行也開放有照顧學童需求的同仁，在既有的「家庭照顧假」外，可依實際需要，額外申請不支薪的「防疫照顧假」，天數不限，協助員工兼顧工作與家庭生活平衡。

(中時 )