19日下午，大陸國家主席習近平和俄羅斯總統普京分別在人民大會堂和克里姆林宮，透過視訊連線共同見證了田灣核電7、8號和徐大堡核電3、4號機組開工儀式，這是中俄迄今最大的核能合作專案。隨著這4台核電機組開工，今年以來，大陸已開工建設了6台核電機組，3月份，已有兩台核電機組在海南上馬。

大陸外交部發言人18日在回答有關中俄元首將共同見證兩國核能合作專案開工儀式的提問時表示，核能具有清潔高效特點，4台機組建成後將有效減少二氧化碳排放量，這既體現了中方力爭實現碳達峰、碳中和目標的堅定決心，也彰顯了中方作為負責任大國的有力擔當。

根據第一財經報導，以上6台核電機組，平均每台裝機容量均在100萬千瓦以上。而一台百萬級千瓦的核電機組與同規模火電相比，每年可減少300萬噸標準煤的燃耗，節約每天40節火車全年運輸的燃料運輸成本，同時每年可減排600萬噸二氧化碳、2.6萬噸二氧化硫和氮氧化物，相當於每3年再造一座五指山森林公園。在碳達峰、碳中和的背景下，中國的「核動力」已經啟動。

(旺報 )