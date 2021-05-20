迎接股東會旺季，雲品(2748)旗下各據點宴會廳為企業客戶準備六大防疫措施，包括：實聯制、體溫感測儀、紫外光滅菌、清菌酒精、梅花座席次、人流數量控管等，雲朗觀光集團並積極鼓勵全體同仁施打新冠肺炎疫苗並給予補助，且下載「臺灣社交距離」APP，顧客至飯店出席股東會時可知飯店員工的接觸史是否安全，讓出席的股東更安心。

全國防疫進入三級警戒，由於時值股東會旺季，政府尚在研議是否同意上市櫃公司延後召開股東常會，因尚未形成決議，不少公司仍希望盡量以會場分流與強化防疫等措施，能如期在6月底前召開股東會，安全的宴會場地成為企業主要選擇考量，為此雲品旗下宴會場地全面強化防疫，提供企業選擇。

雲朗觀光集團旗下最大宴會廳頤品大飯店新莊，鄰近捷運新北產業園區站，廳內擁有700吋360度LED大型環形螢幕，加上七樓單一樓層1,000坪，挑高10米，會場為北台灣單一最大場地，可同時容納190桌，提供近2,000人的大型會議。另設有六樓獨可依需求規劃大小不同的會議型式，空間運用十分多元。另外，受雲品委託經營管理、占地7,000坪的桃園皇家薇庭，擁有六個獨立廳別，皆擁有較大且寬敞的空間適合辦理大型股東常會。雲品(2748)今年在疫情之下仍有許多上市櫃企業詢問大型會議場地需求，特別規劃六大防疫措施，希望在這段期間能夠讓上市櫃企業和股東更加安心的在資本市場中安心完成股東常會。

防疫視同備戰，雲朗觀光集團除了鼓勵全體員工施打新冠肺炎疫苗，且給予自費疫苗全額補助，保障員工上班的安全，也能提供給消費者安全的環境。更針對宴會會議辦理股東常會的上市櫃公司，規劃了六大防疫措施，從會議場地事前須採取醫療級紫外線殺菌燈進行空間消毒，殺菌燈可產生253.7nm波長的紫外線，照射30分鐘， 能維持場地空間安全無虞。

此外，股東報到進場時，需採全員實聯制，留存聯絡電話號碼，並填寫健康聲明書，並為股東會規劃報到、進場及散場動線及控管人流措施，也提供75%的清菌酒精提供消毒，更採用了FLIR 紅外線熱像測溫儀，可即時顯示進出飯店顧客的人體溫度影像，達到安全有效快速的達到初步篩檢的目的。在場內座位席次規劃上，將統一安排相距一公尺的「梅花座」座位分隔法，將間距拉開，可減少近距離接觸，也能減少病毒傳染的機會，目的就是要讓各大上市櫃公司的股東常會可以安心順利進行。

(工商 )