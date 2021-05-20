徐乃麟回想當年還是新人時，非常主動積極尋求機會。(伊林娛樂提供）

曾國城認為優秀的表演人必須不間斷充實。(伊林娛樂提供)

詹仁雄提醒永遠要記得初入行的熱情和初心。(伊林娛樂提供)

2021最強選秀Eelin Star璀璨之星今年邁入第10年，線上報名已展開 ( 報名網址： https：／／reurl.cc／jqz69D )； 演藝圈重量級前輩大哥們徐乃麟、吳宗憲、曾國城，及王牌製作人詹仁雄，除祝賀璀璨10年有成，也各自分享「10年」的人生甘苦，同時鼓勵有夢想的年輕人，應勇敢追夢。

綜藝天王吳宗憲，鼓勵剛進入演藝圈的新人要在「制度內成長、制度外發展」，雖然開始可能屢受挫折，但要廣植福田，隨時把握機會來臨，「凡事要願意多做，創造自己被利用的價值。」縱橫演藝圈30多年的他說，生命並非永遠都在高潮之處，不論飛多高，重要的是學會降落，「在高潮時享受掌聲，低潮時享受人生。」立定長遠計畫，築夢踏實。

入行近40年的主持天王徐乃麟，從小立志朝演藝圈發展，他說，「當時家境不好，總想著當明星能名利雙收，也覺得自己條件不錯，訂下目標就會找到機會」，他19歲到台北找名師學唱歌、自己去拍攝形象照，讓更多人認識他，為求功成名就，改善家裡生活，但拍廣告、演電影男主角，都沒有大紅，「當時滿沮喪的，覺得演藝這條路好像也不是這麼好走，但我還是不斷找機會，你自認為條件是夠的，就不要放棄」。他說，比起從前，現在有太多管道可以讓默默無名的人爆紅，「但若沒準備好，曇花一現也不見得有明天」。

同樣是主持天王曾國城，跨足戲劇、電影、舞台劇等多方位，他說，從小就懷有明星夢，在入行的前10年，他專心念書，打好內在基礎，努力訓練咬字、練習表演及觀察，讓自己在入行前做好充分準備。20多歲入行至今30年，在節目主持與演戲並行，仍不放棄自我充實，「戲不演會變鈍、話不說也會變笨，一個優秀的表演人，必須不斷地知道自己的不足，隨時檢視自己，慢慢在鏡頭前找到自己的魅力。」

王牌製作人詹仁雄認為，演藝事業是一個長期投資，沒辦法像中樂透一樣，「一炮而紅的例子非常少，我在這個行業快30年都屈指可數，而且他們可能在你沒看到的時候，做了非常多的努力。」他說，把演藝事業當成一個短期的投資，絕大部分會很失望，「我一直鼓勵所有人，千萬不要放棄對青春或流行的參與度，要不斷保持剛進來的第一年、第10天，甚至是第10個鐘頭的熱情。」

(中時 )