原民狩獵案司法院大法官作成的解釋無法幫上獵人王光祿，王光祿面臨須入獄執行的情況，蔡英文總統20日特赦他的刑責執行，對此司法院表示尊重，並指出釋字第803號解釋已明確承認憲法保障原住民從事狩獵活動之文化權利，並與野生動物之保育求取平衡。

2013年王光祿聲稱因年邁母親想吃肉，他用撿拾到的長槍，在台東山區獵得保育類台灣長鬃山羊、山羌，檢方起訴，他不否認自己行為，主張狩獵是原民文化未犯罪。

歷審將王依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》判3年2月，違反野生動物保育法判7月，併科罰金7萬元，合併執行3年6月徒刑定讞，檢察總長為他提非常上訴，他暫不須入獄，承審的最高法院法官2017年也裁定停審聲請釋憲。

本月初司法院大法官作成釋字803號解釋，宣告3個法條合憲、3法條部分違憲，但與王光祿有關槍械管制及獵捕、宰殺野生動物部分，大法官認為對原住民狩獵文化構成限制，但所 追求的目的合憲正當，符合憲法比例原則，因此最高法院須重啟非常上訴案的審理。

(中時 )