美國聯邦眾議院今天表決同意創立獨立委員會，用以調查前總統川普支持者1月6日發動的致命國會山莊之亂。這次表決有35位共和黨籍議員跑票，未順應黨領導階層出手阻撓的企圖。

路透社報導，過去兩天，眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）和參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）積極運作以求擋下這項跨黨派法案，阻止成立委員會來調查釀成5死的國會山莊暴力事件，死者包括1名國會警察。

然而，眾院今天以252對175的票數，通過成立1個以2001年911恐攻調查委員會為範本的獨立委員會。法案現將送交參議院，能否通過還是未定之天。

眾院211名共和黨籍議員中，今天有35人在這場關鍵表決跑票，包括今年1月在彈劾案中投下贊成票的10人，顯示黨內在捍衛川普上的分歧。川普本人則已表明反對成立委員會。

然而，法案要在參議院獲得至少60票支持才能成為法律。由於共和與民主兩黨在參院各占50席，這意味著要有10名共和黨籍議員倒戈。

如果過關，將依立法成立1個兩黨人數五五均分的委員會，而每一方將握有相同分量的傳喚權。

這10人組成的委員會日後將發布公開報告，包括建議如何避免國會山莊之亂重演。委員會也將有責任檢視與1月6日暴動有關的維安和情報疏失。

美國國會1月6日舉行國會聯席會議，正式認證民主黨籍的拜登贏得2020年大選，過程一度遭川普支持者發動的暴動給打斷，暴動發生前，川普曾在華府發表煽動性演說。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1100520

(中央社)