中國官媒中國環球電視網（CGTN ）18日播出的一檔節目討論了近日的以巴衝突，以色列駐北京大使館對節目內容表示抗議，並指這是「公然的反猶太主義」。

綜合美國之音（VOA）等媒體報導，「以色列駐華大使館對中國官媒公然表達反猶主義感到震驚」。大使館在推特上表示，「我們曾希望『猶太人控制世界』的陰謀論時代已經結束，但不幸的是，反猶主義再次露出醜陋的嘴臉」。

大使館還在推特上寫道，「我們對這類信息感到失望，並敦促CGTN撤下這段散布謊言和種族主義的侮辱性視頻（影片）」。

據報導，CGTN的這集節目已被移除。

報導說，CGTN在18日播出的節目中，主持人鄭峻峰質疑美國對以色列的支持是否真正基於共同的民主價值觀。他說，「一些人認為，美國的親以色列政策可以追溯到美國富有的猶太人以及猶太人遊說團體對美國外交決策者的影響」。

這名主持人說，「猶太人主導著金融和互聯網行業，所以他們有一些人說的強大的遊說團體嗎？有可能。」

中國外交部發言人趙立堅昨天表示，不了解相關情況。他還說，「中方已經就當前巴以局勢多次闡明立場」。

中國曾多次表示是「巴勒斯坦人民真誠的好朋友、好夥伴、好兄弟，是巴以和平的堅定支持者」，中國近日還批評美國「阻攔」安理會發表要求以巴雙方立刻停火的聯合聲明。美國國務卿布林肯隨後表示，「我們沒有阻攔外交，相反，我們幾乎不間斷地在進行外交努力」。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1100520

(中央社)