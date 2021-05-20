基隆市政府今早進出仍用府內建置的QR Code，必須自己填基本資料。（陳彩玲攝）

疫情升溫，全台啟用實聯制，行政院開發「簡訊實聯制」，只要五秒就能完成，但基隆市政府今早進出仍用府內建置的QR Code，必須自己填基本資料，民眾認為其他店家已開始使用，市府反應太慢，對此，基隆市長林右昌表示，團隊昨天看新聞才知道資訊，已進行申請，並喊話盼未來中央、地方能同步。

全台疫情警戒升為第三級，民眾進出公共場所必須實施實聯制，行政院為方便政府機關、民間操作，設置「簡訊實聯制」，只要3步驟、5秒就能完成，昨天下午3點正式開放，只要透過手機掃描，無須再填寫個人資料，也不用付費，更沒有個資外洩疑慮。

基隆許多商家配合中央推動的實聯制，紛紛在店門口張貼疾管家的QR Code，一名賣燒的老闆娘表示，昨天知道消息後，馬上申請，不到10分鐘就取得條碼，並前往超商列印，相當快速，她認為，不用重複登記比較方便，也能保護自己和客人，減少接觸。

但今早進出基隆市政府，市府仍用府內建置的條碼，或以簿子填寫個人資料的方式進出，讓許多民眾相當不便，有一名男子指出，進出辦公還要重複登記相當麻煩，而用手寫個人資料，也有增加感染風險，他認為，與其他地方比起來市府確實落後。

對此，林右昌今天上午舉行記者會時回應說明，昨天看新聞才知道中央有開發「簡訊實聯制」的消息，團隊同仁知道後也立即申請，目前正努力設置中，但他也說，中央宣布政策是好事，希望未來中央跟地方能同步。

最新消息，基隆市政府已於中午申請到疾管家的條碼，並張貼在出入口，未來民眾只要掃條碼就能方便進出。

(中時 )