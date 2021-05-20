歐盟國家周三同意在夏季旅遊旺季前，鬆綁對於來自非歐盟國家外國人的旅行限制，歐盟將對所有已接種疫苗的英國人等外國人敞開旅遊大門。

歐盟27個會員國批准了執委會5月3日的提案，放寬了安全標準，讓來自其他地區的已接種疫苗人士能前往歐盟國家。歐盟預計會在本周或下周初制定一份安全國家的新名單。據疾管中心的資料，英國應該會符合標準，而美國可能不會。

然一位歐盟外交官表示，對英國應該考慮到該國已出現印度新的變種病毒。而葡萄牙在本周解除了對英國的旅遊限制。

依照歐盟目前的管制措施，只有澳洲、以色列和新加坡等七個國家的民眾，不管其是否已接種過疫苗，皆可前往歐盟旅行。

目前歐盟對安全國家的主要標準是，過去14天內累計每10萬人不應有超過25個新增病例。另外趨勢應該是穩定或減少的，且接受檢測人數應有一定規模。

歐盟的新計畫涵蓋了歐盟以及非歐盟成員國的冰島、挪威和瑞士，但不包括歐盟的愛爾蘭。

(時報資訊)