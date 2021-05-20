美系外資針對半導體產業提出最新研究報告，提出警訊「半導體周期高峰可能最早會落在今年第四季」，一口氣調降16檔半導體個股目標價或評等，其中包括台積電、聯發科、聯電等指標股。

美系外資指出，晶圓半導體廠第一季多半贏來強勁的獲利成長，加上晶圓代工短缺的情況可能持續到2022年底，帶給市場更多漲價空間得想像以及毛利率的成長空間，惟現階段看到數個警訊，首先，大陸高端5G智慧機市場轉趨保守，顯示消費者無法承擔過多的價格上漲；再者，庫存已停止下降，PC通路庫存開始回補；以及晶圓廠正在提高資本支出，而中芯國際的8英寸產能擴張已經提前，因此，預估半導體周期高峰可能最早會落在今年第四季，惟這並非是產業景氣全然向下反轉，還是要觀察智慧機、PC和電視需求是否全數回弱。

美系外資本次一口氣下修16檔台廠相關半導體群族目標價，包括有台積電(2330)由680元降至655元；聯電(2303)由70元降至58元；聯發科(2454)由1380元降至1280元；立積(4968)由630元降至588元；瑞昱(2379)由666元降至606元；宏捷科(8086)由194元降至168元；合晶(6182)由62元降至57元；日月光投控(3711)由138元降至123元；精測(6510)由880元降至720元；創意(3443)由300元降至290元；世界先進(5347)由108元降至93元；大聯大(3702)由45元降至42.5元；此外，還有聯詠(3034)從加碼降至減碼評等，目標價從777元降至414元；矽力-KY(6415)從加碼降至中立評等，目標價從3280元下修至2580元；頎邦(6147)降至中立評等，目標價從91元下修至77元；群聯(8299)也從加碼降至中立評等，目標價從578元降至488元。

除此之外，美系外資也建議投資人避開高本益比個股。

(時報資訊)