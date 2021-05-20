近期疫情漸趨緊張，加上停電、缺水的問題，讓不少人感到相當煩惱，前立委顏寬恒昨(19日)在臉書直言，再怎麼樣也沒想到，在44歲的這一年，「台中被動地成了一個缺水、缺電、缺疫苗、有疫情、有空汙，『兩有三缺』的一個地方」，且最重要的是，沒有一個是因為台中民眾犯錯而導致的。

顏寬恒19日在臉書寫下心情，他說，缺水、缺電、缺疫苗都不是台中民眾的錯，疫情從國外傳入也不是台中的錯，空汙增加跟中央能源政策有關，更不是台中的錯，而光是想像台電的基層員工滿頭大汗地奮力恢復供電，就知道不能怪他們，原始的政策出錯，基層就算用了九牛二虎之力也難以逆轉，而基層醫護同樣廢寢忘食的圍堵疫情，努力採檢，當今的狀況，也絕對不能歸責於他們，在這個國難當頭的時刻，這些疲於奔命的基層，其實更值得尊敬。

顏寬恒指出，但原先是天之驕子的台中人，現在經歷的都跟以前不一樣了，現在全天戴著口罩，37度的高溫下，大家忙著防疫。卻不一定有電可以用；滿身大汗，卻不一定有水可以洗澡，擔心疫情蔓延，卻不一定有疫苗可以施打，台中人跟全國人民一樣共體時艱，共赴國難，但為什麼台中人要比其他地區的來得更艱難呢？

顏寬恒更感嘆，不論他如何努力服務，總是比不上中央累積的錯誤決策對百姓造成的傷害，只能將宋太宗的十六字《戒石銘》送給這些掌握權力的官員和民代們，「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺。」但望你們秉公辦事，從政為民，若徇私枉法，只為己利，製造仇恨，煽動分裂，天理不容。

最後，顏寬恒更說，想吃泡麵沒有水可以泡、沒有電可以加熱，然後連泡麵都限購，「自己氣的都變瘦了，目前體重是85.5公斤」。

(中時新聞網)