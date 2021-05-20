中央銀行因應近日國內疫情升溫，為配合行政院鼓勵民眾多多運用線上金融服務，減低染疫風險，已督促財金公司減免網路銀行及實體ATM跨行轉帳手續費。
央行表示，這次的減免範圍括全國民眾透過網路銀行（含行動銀行）辦理跨行轉帳，財金公司向金融機構收取的每筆手續費2.5元，全部免收。
央行說明，至於財金公司向金融機構收取的實體ATM跨行轉帳手續費，每筆減收1元，即減免40％。
央行指出，這次減免的實施期間，依照中央流行疫情指揮中心宣布，全國任一縣市疫情警戒第三級以上的期間。
(工商 )
中央銀行因應近日國內疫情升溫，為配合行政院鼓勵民眾多多運用線上金融服務，減低染疫風險，已督促財金公司減免網路銀行及實體ATM跨行轉帳手續費。
央行表示，這次的減免範圍括全國民眾透過網路銀行（含行動銀行）辦理跨行轉帳，財金公司向金融機構收取的每筆手續費2.5元，全部免收。
央行說明，至於財金公司向金融機構收取的實體ATM跨行轉帳手續費，每筆減收1元，即減免40％。
央行指出，這次減免的實施期間，依照中央流行疫情指揮中心宣布，全國任一縣市疫情警戒第三級以上的期間。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。