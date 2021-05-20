中央銀行因應近日國內疫情升溫，為配合行政院鼓勵民眾多多運用線上金融服務，減低染疫風險，已督促財金公司減免網路銀行及實體ATM跨行轉帳手續費。

央行表示，這次的減免範圍括全國民眾透過網路銀行（含行動銀行）辦理跨行轉帳，財金公司向金融機構收取的每筆手續費2.5元，全部免收。

央行說明，至於財金公司向金融機構收取的實體ATM跨行轉帳手續費，每筆減收1元，即減免40％。

央行指出，這次減免的實施期間，依照中央流行疫情指揮中心宣布，全國任一縣市疫情警戒第三級以上的期間。

(工商 )