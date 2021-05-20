觀光局20日表示，因應全國新冠肺炎（COVID-19）疫情警戒標準升至第三級，公布轄管國家風景區、旅客服務中心、觀光遊樂業防疫措施及大型群聚活動取消延期資訊。相關防疫措施及自即日起實施至6月14日。

在「國家風景區」方面：一、 景點管理：國家風景區自即日起至5月28日止實施下列第三級防疫警戒措施：1、封閉型景點（遊客中心（含資訊站、展示空間）、賣店）：全面關閉（遊客中心（含資訊站）66處及賣店114處），除下列遊客中心外，其餘各遊客中心改以電話服務。(1)北觀處中角灣、野柳地質公園及和平島公園3處全面閉館，電話服務請改撥白沙灣遊客中心。(2)阿里山圓潭遊客中心全面閉館，電話服務請改撥文峰遊客中心。2、開放型景點：於出入口處放置公告請遊客勿前往，並於各國家風景區管理處官網同步公告宣導及機動派員至景點勸離遊客（計景點152處）。

二、防疫宣導：利用官網、社群媒體(如臉書「旅行台灣」、「喔熊」粉專)、LED電子看板等方式，配合中央流行疫情指揮中心發布之指引加強防疫宣導。

在「觀光遊樂業」方面：一、 全國25家觀光遊樂業所屬觀光遊樂園區自即日起至5月28日關閉暫停營業。二、 交通部觀光局已通知業者配合辦理，並請業者將公告暫停營業時間於進出口及相關網站。

在「國際機場旅客服務中心」方面：考量仍有配合防疫服務旅客之需要，將維持營運並加強防疫措施。另松山機場(國際線)、臺中、臺南及高雄機場等旅客服務中心(含服務處)自即日起停止現場服務，改以電話提供服務。

在「大型群聚活動調整資訊」方面：一、 活動取消（一） 東管處「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」（6月6日）。（二） 縱谷處「關山小鎮自行車漫旅」（5月29日）。（三） 北觀處「觀音觀鷹樂活行腳系列-觀音觀鷹市集活動」（5月27日）、「世界自行車日騎遊環台活動」（6月3日）。（四） 參山處「南庄花卉節亮點活動-乾花香氛蠟燭手作」（5月22、23日）、「迴遊阿罩霧假日觀光巴士」（自5月22日停駛）、「愛玩中彰小鎮旅展市集」（6月5日）。（五） 北觀處「觀音觀鷹樂活行腳系列-觀音觀鷹市集活動」（5月27日）、「世界自行車日騎遊環台活動」（6月3日）、「金山蹦火節活動」。（六） 鵬管處「來Bike!去屏東走走」-屏北場潮州車站單車活動。（七） 馬管處「世界自行車日響應活動」（6月3日）、「愛護馬祖 從我做起-馬祖人自主淨灘活動」(5月29日、6月5日）。

二、 活動延期（一） 東北角「福隆國際沙雕藝術季」（延至6月8日後開幕）。（二） 東管處「東海岸大地藝術節開幕場次及月光海音樂首場」（延至7月22日）、「過山古道尋寶趣」及「蟹蟹你的愛」（延至6月9日）。（三） 北觀處「觀音觀鷹樂活行腳系列-綠竹筍季推廣活動（後續公告日期）。（四） 參山處「南庄花卉節亮點活動-花月夕照花卉餐桌」（後續公告日期）、「參山騎旅-二林水深度農遊單車行」（後續公告日期）、「參山騎旅-獅頭山小鎮騎旅」（後續公告日期）。（五） 鵬管處「2021屏東觀光圈經典小鎮藝術嘉年華活動」（後續公告日期）。（六） 澎管處「北寮-赤嶼淨灘減塑活動」(後續公告日期）、「澎湖自行車領騎服務活動」（活動期間：3月1日至6月30日，5月19至28日暫停）。

(工商 )