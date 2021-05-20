總統蔡英文日前表示7月底國產疫苗就可望使用，但目前台灣2個國產疫苗包括高端和聯亞都只進入二期臨床試驗，被外界質疑沒有進入三期，根本不可能獲得國際認證。學者專家指出，過去因為台灣沒疫情，國產疫苗無法在台灣做三期臨床試驗；現在既然已有剛開始出現確診者的地區，反而是一個機會，不用再遠赴重洋找三期臨床受試者。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，其實像彰化、桃園、台南這些疫情剛開始的地方，做三期臨床實驗，效果最好。二期是看抗體效價，三期是真槍實彈看疫苗保護力，最重要。台灣以前沒辦法做三期，因為沒病患；可是現在有了，政府不要再找藉口不做三期。

台灣大學公共衛生學院兼任教授金傳春表示，她不知道食藥署、指揮中心有沒有藉此次疫情看到台灣的機會？國產疫苗的研發還是很重要，三期去國外做至少要半年，政府應該現在當機立斷，把三期在國內做完。

國政基金會永續發展組召集人陳宜民表示，今年3月《新冠肺炎疫苗發展的瓶頸及解決之道》座談會，就有請來食藥署副署長陳惠芳。當時他問，原本二期只要1300人，食藥署修正為二期要做3000人以上就免做三期；他特地請教陳惠芳是否可以滾動式修正，二期作1300人就去國外做三期，但食藥署不願變更。現在正是台灣做三期的時機，也可讓國產疫苗有國際競爭力。

(旺報 )