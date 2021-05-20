中國政府暗示將打擊加密數位貨幣後，比特幣價值今天一度暴跌，不過在特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）於推特發文後，跌幅收斂。

虛擬貨幣比特幣價值今天差點跌破1枚3萬美元，不及上月歷史新高的一半，不過又在今天格林威治時間2000漲回3萬9500美元，仍較今年初為高。

馬斯克的推文使比特幣跌幅收斂，該推文內有鑽石與雙手的表情符號，被外界視為特斯拉尚未如馬斯克最近所暗示，將售出持有的大量比特幣。

比特幣今天的漲跌宛如雲霄飛車，由4萬5600美元跌破4萬美元後回漲，隨後又跌至3萬17美元，之後又反彈。今天最低點跌掉本週初以來近1/3價值，和今年4月14日歷史新高6萬4869美元78美分相比，去掉一半多。

雪上加霜的是，儘管中國佔全球挖礦大宗，中國政府今天宣布禁止加密數位貨幣用於商業交易，並警告投資人的加密數位貨幣投機交易行為。

(中央社)