全國新冠肺炎疫情警戒標準升至第3級，交通部觀光局公布各國家風景區、旅客服務中心、觀光遊樂業防疫措施，以及6月14日前的大型群聚活動取消延期資訊。

國家風景區部分，封閉型景點部分，66處遊客中心、114處販賣店全部關閉；152處開放型景點則於出入口處放置公告，請遊客勿前往，並機動派員至景點勸離遊客。

觀光遊樂業則自即日起至5月28日暫停營業，觀光局已通知業者配合辦理，並請業者將公告暫停營業時間於進出口及相關網站。

考量桃園國際機場仍有配合防疫服務旅客需要，因此桃機旅客服務中心將維持營運並加強防疫措施，而松山機場國際線、台中、台南及高雄機場等旅客服務中心，自即日起停止現場服務，改以電話提供服務。

大型活動部分，5月22、23日「南庄花卉節亮點活動-乾花香氛蠟燭手作」、5月27日「觀音觀鷹樂活行腳系列-觀音觀鷹市集活動」、5月29日「關山小鎮自行車漫旅」、6月3日「世界自行車日騎遊環台活動」與「世界自行車日響應活動」、6月5日「愛玩中彰小鎮旅展市集」、6月6日「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」等活動取消。

「福隆國際沙雕藝術季」延至6月8日後開幕、「東海岸大地藝術節開幕場次及月光海音樂首場」延至7月22日、「過山古道尋寶趣」及「蟹蟹你的愛」延至6月9日。

「觀音觀鷹樂活行腳系列-綠竹筍季推廣活動」、「南庄花卉節亮點活動-花月夕照花卉餐桌」、「參山騎旅-二林水深度農遊單車行、「參山騎旅-獅頭山小鎮騎旅」、「2021屏東觀光圈經典小鎮藝術嘉年華活動」、「北寮-赤嶼淨灘減塑活動」、「澎湖自行車領騎服務活動」等活動，則待後續公告日期。

(中時 )