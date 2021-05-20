新冠肺炎疫情延燒，臺北醫學大學附設醫院配合中央疫情指揮中心規範，啟動「遠距通訊診療」2.0版，除原本居家隔離／檢疫／自主健康管理等對象之外，亦擴大至門診慢性病患，供民眾透過電腦、手機即可完成13科別的看診、開立處方箋等流程。

北醫附醫院長邱仲峯表示，北醫附醫配合政府政策，自2020年3月啟動並完成第1位視訊診療看診，至今總共為19位居家隔離／檢疫中的民眾完成通訊診療或諮詢服務，減少民眾因檢疫或隔離導致就醫不便。此次因應防疫升級，推出加強版遠距通訊診療，納入心臟內科、胸腔內科、腎臟內科、腸胃內科、神經內科、新陳代謝科、風濕免疫科、泌尿科、神經外科、精神科、復健科、兒科、婦科等13個科別，提供通訊診療服務，減少民眾進出醫療院所。

北醫附醫遠距醫療中心主任劉文琪指出，門診慢性穩定的病患可撥打諮詢專線，由遠距醫療中心護理師評估健康狀況及醫療需求後，協助約診及安排看診時間，約診完成後以簡訊或E-mail提供民眾專用視訊網址，民眾在約診時間透過視訊和醫師完成看診、開立處方，再請家屬或代理人持看診民眾健保卡，至醫院戶外專區完成過卡、批價及領藥處等流程，收費標準比照一般門診；目前約診民眾，每日單日進線約50通以上，多以開立慢性處方箋的需求為主。

劉文琪表示，民眾若有遠距診療的需求，可於周一至五，每天上午7點30分到12點，下午1點到9點，以及周六上午7點30分到12點，下午1點到5點，撥打諮詢專線02-21765226，會由專人協助後續評估與約診。

另外，居家隔離／檢疫的民眾若有就診需求，可撥打1922防疫專線或台北市防疫專線02-23753782。若出現發燒或呼吸道症狀，將由專線人員協助至醫院就醫，若為其他疾病或慢性病，則由專人協助後續通訊診療事宜，並由醫院家醫科醫師進行線上診療。

邱仲峯表示，面對疫情變化，北醫附醫除了堅守醫療第一線，全力配合政府政策，實施醫療降載、分艙分流等措施，讓醫療量能聚焦於防疫，更特別設有「員工社心靈關懷團隊」，結合社工師、心理師、靈性關懷師組成團隊，提供員工諮詢關懷服務，守護身心健康。

(中時 )