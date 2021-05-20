針對安泰銀行景美分行員工染疫，該行發出聲明表示，於5月16日接獲該名員工通報疑似感染症狀，隨即完成分行全面消毒工作，並要求分行全部員工自5月17日起居家隔離14天並注意健康管理，該員工則在17日通報確診，分行經消毒後，由總行另調派其他人力維持正常營運。

安泰銀行指出，該確診員工擔任景美分行第二線主管，所轄業務並未接觸客戶。於5月16日下午通報總行，疑似感染新冠肺炎，並依照主管機關指示進行相關處置，隨即於當日進行核酸檢測。該行於當日晚間即安排專業消毒廠商執行分行全面性消毒，當晚該分行相關員工有9名、保全1名，均配合疫情指揮中心規定，未再外出且自5月17日起居家隔離14天。

安泰銀行指出，為杜絕染疫風險及確保營運不中斷，17日週一上班日另調派人力至該分行協助處理日常業務，並由鄰近分行的興隆分行，做為備援據點，兼顧防疫與營運需要。

安泰銀強調，已配合政府防疫政策，全面啟動升級防疫措施，包括啟動異地辦公，實施三梯次分流上下班，內外勤同仁於辦公場所或外出均須全程配戴口罩，勸導員工減少中午外出用餐，落實內部疫情通報機制。

(工商 )