新莊警處理車禍實施酒測 隔天車禍男發燒「快篩陽性」3警嚇壞了（翻攝照片／戴上容新北傳真）

本土疫情激增，新莊區3名警方17日處理40多歲鄧姓男子車禍並執行酒測吹氣，未料，隔天警方接到醫院電話通知，指鄧男新冠病毒快篩結果為陽性，目前仍待民眾PCR檢測結果出爐，嚇壞3名值勤警察；新莊警分局表示，已讓與接觸患者警方同仁休假在家自主隔離。

新莊警分局新樹派出所、福營派出所17日下午5時許接獲報案，指轄區發生機車車禍須到場協助，福營所1名警方先到場了解輕傷的40多歲鄧姓男子身分，待他送醫後，由新樹所2名警員前往醫院對鄧男子酒測，並繪製現場圖。

未料，18日上午，派出所接獲醫院通知表示「該男子晚間突然發燒，進行快篩結果為陽性」，嚇壞當天處理車禍事故的三名警員，新莊警分局表示，值勤警方都有著護目鏡、口罩，知道該事件後已趕緊安排警員即刻休假3天並自主隔離。

據了解，警方目前仍在等待男子PCR檢測出爐，三名員警暫時未列為匡列對象，若男子確診將安排這三名員警採檢並隔離。

知情警方透露，其實類似案件不勝枚舉，還有其他分局員警處理路倒民眾，結果事後路倒民眾竟確診，趕緊隔離處理員警，加上取締未戴口罩雖屬衛生局業管，但因人力不足由警方協助取締，「這段期間事情反而更多」。

(中時 )