台灣COVID-19本土案例近5日已突破千例，中央指揮中心企業購買快篩試劑鬆口，陳時中指出，未來將會訂定指引，和專家討論使用方式，以達防疫效果。國內快篩檢測商機可望爆增，今日泰博(4736)領軍衝鋒、漲逾9%，寶齡富錦(1760)漲逾2%、亞諾法(4133)漲逾1%，長興材料(1717)摔下平盤。

國內抗原試劑業者有9家業者拿到專案製造銷售許可，但不少公司並沒有庫存能供應，國內疫情爆發檢測市場需求高，需要有產能的公司才會有機會搶食到商機。不少業者指出，雙北首波快篩主要是捐贈，但跟著全國大幅度增加快篩站，後續訂單已經開始在談，將陸續出貨。

中央指揮中心唯一採用核酸檢測(PCR)，對於抗原檢測試劑保守看待，但台灣近日確診人數不停飆升，防疫出現了破口，陳時中鬆口地方縣首長可以自行採購檢測試劑，篩檢結果若是陽心性，再進行核酸檢測(PCR)為最後的判定。另外，企業要購買使用快篩試劑使用，未來會訂定指引，和專家討論使用，也會提供一些快篩試劑給醫療單位使用。

泰博有全台灣最高產能的抗原試劑生產線，目前每月可以足量供應國內300~500萬劑，必要時可以增產到1000萬劑，能夠滿足國內防疫市場的充分需求。長興擁有抗體及抗原快篩試劑產品，均取得衛福部食藥署專案製造許可，目前月產能已上看百萬劑。寶齡快篩試劑已於部立桃園醫院完成臨床測試，自衛福部核准起，已預先保留國內安全使用存量，足夠支援全國渡過此次考驗。

瑞磁生技(ABC-KY)(6598)指出，在各式新冠檢測方法開始被運用的當下，病毒核酸檢測(PCR test)還是準確性最高的診斷方式，感染的前期就可篩檢出來。瑞磁已備妥2萬劑新冠核酸檢測試劑免費供台灣醫療院所和防疫機構使用，與台灣攜手度過考驗，防堵疫情。

(時報資訊)