在網際網路時代，有時一個名不見經傳的城市沉寂多年，卻因為一個梗，火遍全中國。最近透過短視訊，山東省菏澤市曹縣爆紅，成了「全國最牛逼的城市」，大陸微博、知乎、快手抖音、差評君等工作群裡，處處都是「曹縣梗」，正巧給了曹縣一個契機，讓大夥們在開玩笑同時，有機會認識和了解它，原來曹縣是目前中國電商三大「超大型淘寶村集群」之一，漢服、戲服之都，還曾是商朝首都。

澎湃新聞引述「差評君」徵信公眾號指，「萬惡之源」是一位名叫「大碩」的短視訊主播，常常在自己的短視訊中用當地的方言大喊 「山東菏澤曹縣牛逼666我滴寶貝兒！」不斷稱讚自己家鄉，也因此被大夥瘋狂地傳播。曹縣的百度搜索指數，最近一個星期，熱度就直接從個位數漲到了13萬。

很快，有關「曹縣牛逼」各種梗也跟著多了起來。於是就有：「寧要曹縣一張床，不要上海一套房」、「在曹縣發展了一段時間之後，你就會發現，還是上海的壓力小一點的結論」、「想去曹縣找工作，結果打車花光了全部的積蓄，無奈在路邊乞討，然後用討來的錢買了上海的兩套房」「一線城市」成了「北上廣曹」等種種反諷說法。

接著，網友把「牛逼的曹縣」順水推舟，成為了世界的中心。例如最近的以巴衝突，就有網友把它歸結於「曹縣沒有表態，影響了聯合國五常們的判斷。」曹縣的工資水準，「就月薪 3000吧，而單位，則是比特幣」、「曹縣梗：火星上，可能早就有曹縣文明的存在」。

「差評君」查出，除了無厘頭，曹縣「真的挺牛逼的」。

首先，曹縣歷史，早在西元前1700年，商湯就把都城亳建到了如今的曹縣附近，曹縣與安陽、禹州、二里頭等地，有「華夏第一都」之稱。還真是當年「一線城市」。此外，曹縣歷史名人有商朝宰相伊尹、戰國軍事家吳起、思想家莊周（子）。

如今曹縣，也是絲毫不落下風。例如，日本約90％棺材，都來自曹縣這個名不見經傳的小縣城。

另一手，曹縣同時是中國最大的漢服生產基地。比起主流漢服產業集中杭州、廣州、成都等地單價偏高成千數百（人民幣，下同）。曹縣「農村包圍城市」直接把價格拉到了一百多。曹縣同時還是中國最大的戲服加工基地，橫店影視城、地方台演出服，不少來自曹縣。

電商平台上原創漢服的銷售額，曹縣商家就占了同類市場的1／3。就連曹縣的縣長梁惠民，都曾直播為家鄉的漢服帶過貨。

曹縣在2020年的淘寶百強縣名單中，以17個淘寶鎮和151個淘寶村，和義烏並稱為「超大型淘寶村集群」。而目前全縣有將近一半的GDP來源於電商，每5個人就有1人在從事電商相關的工作。

和人才都往大城市跑不同，曹縣甚至還出了人才逆流的現象，博士夫妻返鄉創業。所以說，曹縣的成功絕對不僅僅是運氣，更在於當地一群懂直播、懂網際網路的人才的努力。

(中時 )