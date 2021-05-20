全球晶片缺貨問題持續惡化，短時間內並沒有緩解跡象，儘管如此，超微執行長蘇姿丰受訪時表示，對台積電供貨有信心，預計年底前就能改善。超微委由台積電進行晶圓代工，是7奈米先進製程的主要客戶。

美媒報導，針對晶片供應鏈現況，蘇姿丰認為，隨著全球經濟快速復甦，各行各業都受到晶片荒拖累，但這並不是一場災難，而是周期性供需失衡的其中一個例子，「對晶片業者的好處，是有機會與客戶建立長期的夥伴關係，考量長期的採購策略。」

至於台積電的供貨狀況，蘇姿丰打強心針，「預計年底前，台積電的供貨狀況就能有所改善，以前半導體產業是各自打造自己的世界，現在則是要建立一個共同的世界。」

此外，超微周三宣布斥資40億美元買回庫藏股，蘇姿丰說：「回購自家股票代表我們對超微業務與長年策略的信心，同時展現超微強勁的財務實力，我們處在競爭激烈的市場，對自己想做的事情有很大的野心。」

蘇姿丰於2014年接掌超微執行長，短短6年帶領超微由虧轉盈，轉型成處理器大廠，成功分食英特爾市占，超微公布庫藏股計畫後，成功帶動股價上揚，週三收盤上漲1.79美元（或2.40%）至76.23美元。

市場普遍認為晶片荒要等到後年才可能恢復正常供應，台積電總裁魏哲家先前曾表示，晶片荒要到2023年才能緩解，另外，英特爾執行長Pat Gelsinger也點出晶片荒還要再燒2年，兩大半導體巨頭的看法不謀而合。

(中時新聞網)