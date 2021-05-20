疫情爆不停，台股今(20日)開低震盪走低，台積電尾盤急拉，一口氣將股價拉高5元，收在平盤567元，也收斂指數跌幅，終場加權指數收在16042.36點，下跌90.30點，勉強守住萬六大關，成交值4657億元，是蔡英文總統任內首次520行情收黑。

今日是總統就職紀念日，在4月下旬指數頻創新高之際，即有投資人開始討論520行情，台股開盤以16222.52點開出，小跌10.14點，開盤1個小時，大盤即2度翻紅，營造520行情的企圖十分明顯，但在多處醫療院所、金融機構紛紛傳出有員工確診，指數下殺，觸及15943.45點，下跌189.21點，萬六大關失守。

盤中仍可見有低檔有護盤動作，台積電以平盤開出後，一度下跌7元至560元，隨即有低接買盤進場，大立光早盤扮演撐盤角色，一度上漲105元來到2995，但午盤翻黑，聯電、聯發科、友達、群創盤中都走弱。

台股今日仍靠護國艦隊撐場，貨櫃三雄逆勢揚帆，其中萬海亮燈漲停，來到104元，再度回到百元俱樂部，與前波高點106元只差2元，長榮、陽明股價漲幅也在7%以上，至於19日強勢表現的電纜、玻璃類股，今日反而有較深的跌幅。

(中時新聞網)