直播》11家醫院淪陷 陳時中最新說明

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增295例，286例本土；9例境外移入；確診個案中新增1例死亡(案2683)。

指揮中心表示，今日新增之286例本土個案為155例男性，131例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年5月1日至5月19日。

居住縣市以新北市157例最多(以中和區40例為多)，其次為臺北市87例(以萬華區40例為多)，桃園市17例、宜蘭縣8例、彰化縣6例，基隆市5例、高雄市及臺中市各2例、新竹市及雲林縣各1例。萬華活動史相關84例、茶藝館相關60例、某社團相關7例、某水果商相關4例、遊藝場相關2例。關聯不明63例、其他已知感染源38例、疫調中28例。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增之死亡個案(案2683)為70多歲女性，於萬華工作， 個案平時獨居，有心血管疾病，5月15日出現虛弱無力及倦怠情形，但拒絕就醫； 5月16日被匡列為須採檢之接觸者，但因個案持續失聯，衛生單位轉請警政單位協尋。 5月17日家屬前往探視，發現個案已無生命跡象，經採檢於今日確診，Ct值25。 5月18日警政單位回復尋獲個案，但個案已於5月17日死亡。個案家屬目前無症狀，列居家隔離；我國至今累計15例死亡個案。

指揮中心指出，今日新增之 9例境外移入，分別自菲律賓(6例)、美國、南非及印尼移入。案2610為本國籍50多歲男性，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，5月9日自美國入境，5月15日於檢疫期間出現症狀，5月17日採檢，於今日確診。

案2611至案2614、案2826、案2828為菲律賓籍移工4男2女，年齡介於20多至30多歲，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，分別5月5日、5月6日入境，在臺期間並無症狀，於5月19日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

案2615為本國籍60多歲女性，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，5月11日自南非入境後於檢疫所進行採檢，於今日確診。案2827為印尼男性30多歲移工，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於5月6日自印尼入境，在臺期間無症狀，於5月19日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。

(中時新聞網)