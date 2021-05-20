髮神吳依霖和潘慧如姊妹情深，竟然同時手腳受傷。（喜鵲娛樂提供）

人稱「髮神」的吳依霖，與女星潘慧如有10年好交情，5月初錄《女人我最大》時，兩人一見面，先擁抱然後問對方「好了沒？」，原來吳依霖在錄影前走路不小心扭到了腳造成腳趾粉碎性骨折，因扭傷程度過大，醫生專業建議上石膏，少走動，多休息，才能復原得快；而潘慧如則是去墾丁自由潛水觀賞珊瑚產卵，一時忘記沒戴手套，而讓貝殼刺傷手指，經歷一番包紮縫合傷口後，才讓狂流不止的血止住了。兩人都帶著高度敬業的態度，依然照常進棚錄影，開玩笑自嘲：「我們一個手受傷，一個腳受傷，抱在一起剛好可以輕易面對一切困難。」

吳依霖常駐《女人我最大》節目已長達10幾年，總為大眾帶來既簡單又明瞭的最新美髮類專業資訊，並常依據主題進行簡易上手的實作美髮技巧教學示範，備受觀眾好評，網友常私訊留言希望老師能夠再多展示各類型不同的教學呈現。吳依霖雖然已宣布封刀3年，但也沒忘記廣大網友的期待，這段時間除了在自己經營的YouTube頻道《髮神在路邊》中，會不定期到各地為大家進行街頭改造外，偶爾也仍會在節目中為來賓開剪，持續將最新最潮流的訊息傳遞給廣大的大眾。

這些年的髮型交流也奠定她與潘慧如的好交情，這十年來兩個姊妹淘愈來愈熟，常常都會私下約吃飯聊天，節目上的對談和真摯的情感流露，不難看出兩人一見如故的好友誼。

(中時 )