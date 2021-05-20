新冠本土疫情延燒，短短8天本土確診就破千，昨(19)日中央流行疫情指揮中心宣布全國防疫升到第三級，面對學校團膳、餐飲業停擺，農產品受到嚴峻衝擊，肉牛相關業者表示，本來一天屠宰4頭頭，現在只剩下1頭，尤其供餐飲業的業績掉了7到8成；全國養豬協會則表示，疫情改變飲食習慣，家戶自己煮的比例變高，連帶讓豬價或銷量有所上升。

台南某肉牛相關業者表示，很多餐飲業者都選擇歇業，餐廳停止叫貨，屠宰量能也就減少，原本一天屠宰4頭，現在剩下1頭，屠宰量掉了7到8成，很多屠宰線也跟著停工。

該業者表示，自己除了經營屠宰業務，還有經營食品加工廠，有生產滴雞精和滴牛肉精，因為能增強抵抗力，所以網路訂貨量有稍微成長，反而受影響不大。

該業者強調，政府應該要有配套，否則這波疫情下來，很多傳統產業真的會撐不過去，「現在農委會還是一直紓困，但振興才是最重要的，用低利率讓業者借錢維持經營，但振興不起來也沒錢還啊！還不起的結果就是兵敗如山倒，倒光光。」

根據畜產行情資訊網統計全市場毛豬交易行情，截至昨(19)日，苗栗以北規格豬均價為80.48元到85.46元，中南部則是75.88到78.49之間，有民眾表示「怎麼變貴了」。

全國養豬協會副理事長林承德指出，現在疫情這麼嚴重，很多餐廳、自助餐都暫停營業，家家戶戶都選擇自己煮了，相較於餐飲業有些會進口外國豬肉，自己煮基本上都是選用國產豬，所以影響不大，銷量反而會增加不會減少，連帶豬價也是。

農委會畜牧處副處長江文全表示，上述均價較前幾周上漲一些，因為端午節前本來就是傳統豬肉的消費旺季，肉價需求高也就反映到價格上，這和歷年趨勢相當。

另外因為防疫關係，電商需求與供給量都增加許多，尤其屠宰場經過分切的五花肉，腹脅肉、里肌肉等，估計電商的豬肉銷售量大約增加有約5成左右。

(中時 )